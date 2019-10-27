FETÖ'nün Türkiye finansman sorumlusunu Adana polisi yakaladı

Yurt içi ve yurt dışından toplanan paraları Türkiye içerisindeki örgüt üyelerine dağıtımını koordine ettiği öne sürülen FETÖ'nün Türkiye finansman sorumlusu ile birlikte 5 zanlı Adana polisi tarafından yakalandı.

Türkiye'de ilk kez yapılan operasyonla FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra örgüt içerisindeki çözülmeyi önlemek için 81 ildeki FETÖ üyelerine para aktarıldığı belirlendi

Adana polisi bu operasyonun ardından bu 5 zanlı ile irtibatlı olduğu öne sürülen 33 zanlıyı daha gözaltına aldı

ADANA - ABD'den üst düzey bir FETÖ üyesinin talimatıyla yurt içi ve yurt dışından toplanan paraları Türkiye içerisindeki örgüt üyelerine dağıtımını koordine ettiği öne sürülen örgütün Türkiye finansman sorumlusu ile birlikte 5 zanlı Adana polisi tarafından yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip başlatıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takipte ABD'de üst düzey bir FETÖ üyesinin yurt dışından ve yurt içinden iş adamlarından toplanan paraları örgütün Türkiye finansman sorumlusu ve para akışını sağlayan A.K.'ye aktardığını belirledi. Polis, yapılan çalışmalarda örgütün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra çözülme sürecine girmemesi, yargılanan örgüt üyelerinin ailelerine yardım, örgütün yeniden ayağa kalması ve örgütlenebilmesi için üst düzey FETÖ üyesinin ABD'den para gönderdiğini saptadı. A.K.'nin de aldığı bu talimatlar doğrultusunda Türkiye'de 81 il deki örgüt üyelerine ve ailelerine kendi altındaki elamanlara verdiği, talimatlar doğrultusunda toplanan paraları ulaştırdığı öğrenildi. Bu yöntemle zanlıların örgüt üyelerine binlerce lira para aktarıldığı saptandı.

"Türkiye'de ilk kez operasyon yapıldı"

Adana polisi, yaptığı bu tespitlerin üzerine Türkiye'de ilk kez FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yeniden toparlanmak için kurulan finansman ayağına operasyon başlattı. Polis 14 Ekim günü yaptığı operasyonda A.K. ve ona yardım ettiği öne sürülen A.O.Ö., N.K., M.Y. ve Ş.K.'yi gözaltına aldı. Zanlılar, 12 gün boyunca emniyette sorguya alındı. Zanlıların sorgulanmasıyla birlikte polis 24 Ekim günü yeni bir operasyon daha yaparak 33 zanlıyı daha gözaltına aldı. 14 Ekim günü gözaltına alınan zanlılardan M.Y. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğinde adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer 4 zanlı ise bugün sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 33 zanlının ise sorgusu devam ediyor.