Son Dakika Haberleri: Fetö'nün 'Türkiye Sohbet İmamı'na 10 Yıl Hapis (1)

Fetö'nün 'Türkiye Sohbet İmamı'na 10 Yıl Hapis (1)

1 saat önce

İZMİR'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde 'Türkiye sohbet imamı' olduğu öne sürülen tutuklu sanık Mehmet Tabanca'nın yargılandığı davada karar çıktı.

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İZMİR'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde 'Türkiye sohbet imamı' olduğu öne sürülen tutuklu sanık Mehmet Tabanca'nın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Tabanca'ya 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:03 Kaynak: DHA

İzmir, Türkiye, Güncel
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