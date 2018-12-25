Fetö'nün 'Türkiye Sohbet İmamı'na 10 Yıl Hapis (1)
1 saat önce
İZMİR'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde 'Türkiye sohbet imamı' olduğu öne sürülen tutuklu sanık Mehmet Tabanca'nın yargılandığı davada karar çıktı.
İZMİR'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde 'Türkiye
sohbet imamı' olduğu öne sürülen tutuklu sanık Mehmet Tabanca'nın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Tabanca'ya 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:03 Kaynak: DHA
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