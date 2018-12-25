Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "Türkiye Sohbet İmamı" Tabanca'ya 10 Yıl Hapis Cezası

Fetö'nün "Türkiye Sohbet İmamı" Tabanca'ya 10 Yıl Hapis Cezası

51 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Türkiye sohbet imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan Mehmet Tabanca'ya 10 yıl hapis cezası verildi.

Fetö'nün
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Türkiye sohbet imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan Mehmet Tabanca'ya 10 yıl hapis cezası verildi.

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan Tabanca ile avukatı katıldı.

Son sözü sorulan tutuklu sanık Tabanca, "Yaşlılığım ve hastalığım nedeniyle tahliyemi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından Tabanca'nın "cebir ve şiddet kullanarak Tu¨rkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördu¨ğu¨ du¨zeni ortadan kaldırmaya teşebbu¨s ve silahlı terör örgu¨tu¨ yöneticisi olma" suçundan beraatine karar verdi. Örgüt üyeliğinden sanığı 8 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, bu cezayı arttırarak 10 yıl hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 20 Kasım 2016'da yakalanan Mehmet Tabanca tutuklanmıştı.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, FETÖ'nün "sohbet imamı" olduğu belirtilen tutuklu sanık Mehmet Tabanca'nın "cebir ve şiddet kullanarak Tu¨rkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördu¨ğu¨ du¨zeni ortadan kaldırmaya teşebbu¨s ve silahlı terör örgu¨tu¨ yöneticisi olma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:28 Kaynak: AA

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