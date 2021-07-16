Üye Girişi
FETÖ'nün Ukrayna'da yakalanan sözde Irak öğretmenleri hakim karşısında - Son Dakika

FETÖ'nün Ukrayna'da yakalanan sözde Irak öğretmenleri hakim karşısında

16.07.2021 16:30

FETÖ'nün yurt dışı eğitim sorumluları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen örgütün sözde Irak öğretmenleri hakim karşısına çıktı.

FETÖ'nün yurt dışı eğitim sorumluları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen örgütün sözde Irak öğretmenleri hakim karşısına çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışı eğitim sorumluları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ukrayna'da yakalanarak, Türkiye'ye getirilen örgütün sözde Irak öğretmenleri Salih Fidan ile Samet Güre, 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davada hakim karşısına çıktı. İstanbul 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Salih Fidan ile Samet Güre SEGBİS aracılığıyla bağlanırken, avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

"Türkiye'ye gelmekten çok korktuk"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Salih Fidan, "Bu örgütün gerçekten çok kötü işler içinde olduğunu anladım. Böyle bir örgüt ile ilişkili olduğum için çok pişmanım. Bağdat sorumlusu benim bulunduğum sürede yerel bir kişiydi. Samet Bey de sadece öğretmen diye biliyorum. Biz Türkiye'den uzaktaydık. Tamamen farklı bir ülkedeyiz. Örgütün yoğun propagandası altındayız. Türkiye'ye gittiğinizde yoğun işkence görürsünüz dediler. Biz Türkiye'ye gelmekten çok korktuk. Buraya geldikten sonra zaten polis ağabeylerle görüştükten sonra örgütün nasıl olduğunu anladık. Korku duyulacak bir şey olmadığını gördük" ifadelerini kullandı.

"Korktuğumuz gibi olmadı"

Emniyetteki ifadesinde tüm bildiklerini anlattığını söyleyen tutuklu sanık Samet Güre, "Ailemin hiçbir ferdinin bu örgüt ile ilgisi olmamıştır. Çok uzun yıllardır yurt dışındaydım. Hiçbir şekilde bir eylem yapmadım. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'ye dönmek istedim. Ancak örgüt, üyelere ölüme varan işkenceler ettiklerini söylediler. Daha sonra örgütten ayrıldım, özel ders ile devam ettim. Salih Fidan ile Ukrayna'ya geçtim ve orada tutuklanıp Türkiye'ye getirildim. Terör kelimesi ile anılmak istemiyorum. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum. Erbil'de, 11 yıl boyunca fizik öğretmenliği yaptım. Salih Fidan da biyoloji öğretmenliği yaptı. Ukrayna'da yakalandığımızda çok korktuk, 3 gün boyunca uçuş peronunda bekletildik. Emniyet güçleri bizi aldığında, Ankara'da TEM şubeye gidene kadar çok kibar davrandılar. Korktuğumuz gibi olmadı" şeklinde konuştu.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanıkların suçlarının vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamını ve eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün Irak'taki eğitim yapılanmasında sözde öğretmenlik yapan Salih Fidan ve Samet Güre'nin, Ukrayna'dan başka bir ülkeye çıkmaya çalışırken yakalandıkları ve İstanbul'da 11 Ocak'ta tutuklandıkları kaydedildi. Şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak amacıyla beyanda bulunduklarının anlatıldığı iddianamede, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi. - İSTANBUL

FETÖ'nün Ukrayna'da yakalanan sözde Irak öğretmenleri hakim karşısında
FETÖ'nün Ukrayna'da yakalanan sözde Irak öğretmenleri hakim karşısında
FETÖ'nün Ukrayna'da yakalanan sözde Irak öğretmenleri hakim karşısında
FETÖ'nün Ukrayna'da yakalanan sözde Irak öğretmenleri hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü, Ukrayna, Türkiye, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün Ukrayna'da yakalanan sözde Irak öğretmenleri hakim karşısında - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş, Alex Teixeira'yla 2 yıllık prensip anlaşmasına vardı 16:24 Beşiktaş, Alex Teixeira'yla 2 yıllık prensip anlaşmasına vardı Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı 16:18 Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım 16:08 Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım
Son Dakika! AK Parti'den revize, OHAL yetkilerinin kullanılma süresi 3 yıldan 1 yıla indirildi 16:04 Son Dakika! AK Parti'den revize, OHAL yetkilerinin kullanılma süresi 3 yıldan 1 yıla indirildi Son Dakika: Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor'la anlaşma sağladı 15:59 Son Dakika: Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor'la anlaşma sağladı Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı 15:56 Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı
Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda karar! 9 kişi, yağmacılık suçuyla tutuklandı 13:53 Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda karar! 9 kişi, yağmacılık suçuyla tutuklandı Bikinili pozlarıyla Taksim Meydanı'nı podyuma çevirdiler! Yabancı uyruklu kadınlar, meraklı bakışlara aldırmadan fotoğraf çektirdi 12:20 Bikinili pozlarıyla Taksim Meydanı'nı podyuma çevirdiler! Yabancı uyruklu kadınlar, meraklı bakışlara aldırmadan fotoğraf çektirdi

Son Dakika Haberleri
16:09 Son Dakika! Rusya'nın Sibirya bölgesinde kaybolan uçak acil iniş yaptı, 17 kişi sağ olarak kurtuldu
16:08 Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım
16:05 Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun Covid-19'a yakalandı
16:04 Son Dakika! AK Parti'den revize, OHAL yetkilerinin kullanılma süresi 3 yıldan 1 yıla indirildi
16:02 Falcao, Galatasaray'dan ayrılmak için "2 yıllık sözleşme" şartı koştu
16:00 Gedson Fernandes ve Kurzawa yavaş yavaş Galatasaray'a! Burak Elmas transferde son durumu paylaştı
15:58 Son Dakika: Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor'la anlaşma sağladı
15:57 Son Dakika! HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, 4 ay sonra tekrar milletvekili oldu
15:56 Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı
15:00 Erdoğan'dan Rize'deki sel felaketiyle ilgili acı sözler: Ağaçlar sökülüp çaylık yapıldı
"Pucca" lakaplı fenomen Pınar Karagöz gözaltına alındı         
16:35
Çifte cinayette gizem çözülüyor! Büyükşen davasında gözaltı sayısı 25'e yükseldi Çifte cinayette gizem çözülüyor! Büyükşen davasında gözaltı sayısı 25'e yükseldi         
16:20
Oyuncu Melis Sabah'ın 3 yıllık sevgilisi evli çıktı Oyuncu Melis Sabah'ın 3 yıllık sevgilisi evli çıktı         
16:10
Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun Covid-19'a yakalandı Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun Covid-19'a yakalandı         
16:05
Gedson Fernandes ve Kurzawa yavaş yavaş Galatasaray'a! Burak Elmas transferde son durumu paylaştı Gedson Fernandes ve Kurzawa yavaş yavaş Galatasaray'a! Burak Elmas transferde son durumu paylaştı         
16:01
Son Dakika! HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, 4 ay sonra tekrar milletvekili oldu Son Dakika! HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, 4 ay sonra tekrar milletvekili oldu         
15:57
Erdoğan'dan Rize'deki sel felaketiyle ilgili acı sözler: Ağaçlar sökülüp çaylık yapıldı Erdoğan'dan Rize'deki sel felaketiyle ilgili acı sözler: Ağaçlar sökülüp çaylık yapıldı         
15:00
Uçaktan atılan 9 milyon euro'luk kokain yanlış eve düştü, pilot yakalandı Uçaktan atılan 9 milyon euro'luk kokain yanlış eve düştü, pilot yakalandı         
12:25
Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Eli nasırlı yirmi çiftçiyle aynı masada otursun, şu anki hataların yarısından dönülür Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Eli nasırlı yirmi çiftçiyle aynı masada otursun, şu anki hataların yarısından dönülür         
12:09
Bir saadet zinciri vakası daha! Şirket yöneticisi öldürüldü, diğeri intihar etti, 13 bin mağdur var Bir saadet zinciri vakası daha! Şirket yöneticisi öldürüldü, diğeri intihar etti, 13 bin mağdur var         
11:45
Evden kovulduğunu söyleyip, hüngür hüngür ağlayan adamın şizofren olduğu ortaya çıktı Evden kovulduğunu söyleyip, hüngür hüngür ağlayan adamın şizofren olduğu ortaya çıktı         
11:45
Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin         
11:28
Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu         
11:11
İETT Garajı'nda canına kıyan adamın ardında bıraktığı not yürek burktu: Eşimin yanına gömün beni İETT Garajı'nda canına kıyan adamın ardında bıraktığı not yürek burktu: Eşimin yanına gömün beni         
10:58
YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu         
09:38
16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı 16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı         
09:15
Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti         
22:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2021 16:45:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: FETÖ'nün Ukrayna'da yakalanan sözde Irak öğretmenleri hakim karşısında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement