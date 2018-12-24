Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "Üniversite Yapılanması"Na Yönelik Soruşturma

Fetö'nün "Üniversite Yapılanması"Na Yönelik Soruşturma

2 saat önce

Tokat'ta FETÖ/PDY'nin "üniversite yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fetö'nün
Tokat'ta FETÖ/PDY'nin "üniversite yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartları uygulanarak salıverildi.

Serbest bırakılan zanlıların etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldukları öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:20 Kaynak: AA

Tokat, Güncel
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