Fetö'nün "Üniversite Yapılanması"Na Yönelik Soruşturma
11 dakika önce
Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada 13 şüpheli gözaltına alındı.
Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada 13 şüpheli gözaltına alındı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "üniversite yapılanmasına" ilişkin soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Soruşturma çerçevesinde 13 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:47 Kaynak: AA
Gözü Dönen Genç, Tıp Öğrencisi Kardeşini Kalbinden Bıçaklayıp Öldürdü, Annesini Yaraladı
Gizli Tanıktan Olay Yaratan İddia: Fetullah Gülen, Adil Öksüz'ü Falakaya Yatırdı
Umreye Giderken Çantasında 3 Kilo 600 Gram Altınla Yakalanan İş Adamı İçin Karar Verildi
Paranı Fetö Çekecek' Yalanıyla 700 Bin TL Dolandıran Şahıs Yakalandı