Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "Üniversite Yapılanması"Na Yönelik Soruşturma

Fetö'nün "Üniversite Yapılanması"Na Yönelik Soruşturma

11 dakika önce

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada 13 şüpheli gözaltına alındı.

Fetö'nün
Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada 13 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "üniversite yapılanmasına" ilişkin soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde 13 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:47 Kaynak: AA

Tokat, Güncel
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