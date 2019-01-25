Fetö'nün "Üniversite Yapılanması"Na Yönelik Soruşturma

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.



Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün "üniversite yapılanmasına" ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 12'sinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Diğer 6 zanlı ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.



Bir kişinin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.

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