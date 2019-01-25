Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "Üniversite Yapılanması"Na Yönelik Soruşturma

Fetö'nün "Üniversite Yapılanması"Na Yönelik Soruşturma

59 dakika önce

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Fetö'nün
Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün "üniversite yapılanmasına" ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 12'sinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Diğer 6 zanlı ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Bir kişinin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:08 Kaynak: AA

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