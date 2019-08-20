FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon
1 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üniversite yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen bir kişi, Karabük'te gözaltına alındı.
Ankara Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:26 Kaynak: AA
Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üniversite yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen bir kişi, Karabük
'te gözaltına alındı.
Karabük Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, örgüte yönelik soruşturma kapsamında, haklarında ifade ve fotoğraf teşhisi bulunan şüphelilerden E.Ş'nin gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Ankara merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde şüpheli E.Ş. isimli şahıs ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmış Ankara TEM şube ekibine teslim edilmiştir." denildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üniversite yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Parkta yaşayan ailenin dramı yürekleri burkuyor Konut satışları Temmuz'da yüzde 17,5 azaldı "Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyen kadın, şifalı olduğunu söylediği kanını içirdi Kendine hamile süsü veren kadının üzerinden uyuşturucu çıktı