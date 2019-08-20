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FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üniversite yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen bir kişi, Karabük'te gözaltına alındı.

FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon, System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üniversite yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen bir kişi, Karabük'te gözaltına alındı.
Karabük Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, örgüte yönelik soruşturma kapsamında, haklarında ifade ve fotoğraf teşhisi bulunan şüphelilerden E.Ş'nin gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Ankara merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde şüpheli E.Ş. isimli şahıs ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmış Ankara TEM şube ekibine teslim edilmiştir." denildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üniversite yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Karabük, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:26 Kaynak: AA
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