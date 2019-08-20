Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün üniversite yapılanmasına soruşturma: 21 gözaltı kararı
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FETÖ'nün üniversite yapılanmasına soruşturma: 21 gözaltı kararı

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün üniversite yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün üniversite yapılanmasına soruşturma: 21 gözaltı kararı, System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün üniversite yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:24 
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