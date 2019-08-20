FETÖ'nün üniversite yapılanmasına soruşturma: 21 gözaltı kararı
1 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün üniversite yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün üniversite yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:24
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