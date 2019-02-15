Fetö'nün Üniversite Yapılanmasına Yönelik Soruşturma
31 dakika önce
Tokat'ta, FETÖ/PDY'nin "üniversite yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Tokat
'ta, FETÖ/PDY'nin "üniversite yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 10 ilde 15 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Bu arada, örgütün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında da bir kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:21 Kaynak: AA
Sevgililer Günü Kutlaması Yapmak İsteyen Üniversite Öğrencileri, Yangına Neden Oldu
Son Dakika! Bütçe Ocak Ayında 5,1 Milyar TL Fazla Verdi
Artık Kota Aşımında İnternet Yavaşlamayacak, Kesilecek
İşsizlik Rakamları Açıklandı