Fetö'nün Üniversite Yapılanmasına Yönelik Soruşturma
1 saat önce
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), "üniversite yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 15 zanlı yakalandı.
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), "üniversite yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 15 zanlı yakalandı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 10 ilde, 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlıları gözaltına alarak Tokat'a getirdi.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:27 Kaynak: AA
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