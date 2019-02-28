Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Üniversite Yapılanmasına Yönelik Soruşturma

Fetö'nün Üniversite Yapılanmasına Yönelik Soruşturma

26 dakika önce

Tokat'ta, FETÖ/PDY'nin "üniversite yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 15 zanlıdan biri tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Fetö'nün Üniversite Yapılanmasına Yönelik Soruşturma, System.String[]
Tokat'ta, FETÖ/PDY'nin "üniversite yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 15 zanlıdan biri tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 10 ilde, gözaltına alınarak Tokat'a getirilen 15 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen ve mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan kişilerin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldukları öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:00 Kaynak: AA

Tokat, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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