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FETÖ'nün üniversite yapılanmasında yer alan şahıs yakalandı - Son Dakika

FETÖ'nün üniversite yapılanmasında yer alan şahıs yakalandı

11.02.2022 15:54
FETÖ'nün üniversite yapılanmasında yer alan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'da FETÖ'den aranan ve KHK kapsamında görevden alınan yardımcı doçent polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'da FETÖ'den aranan ve KHK kapsamında görevden alınan yardımcı doçent polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 2016 yılında Afyon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan, FETÖ/PDY terör örgütünün sözde Afyonkarahisar Üniversitesi yapılanmasında yer aldığı tespit edilerek KHK kapsamında AKÜ üniversitesinde Yardımcı Doçent olarak görev yaparken ihraç edilen ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulana Yücel G. isimli şahıs; Erkmen Beldesi civarındaki yapılan araştırma neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahısın emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kanun Hükmünde Kararname, Fetullahçı Terör Örgütü, Karahisar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün üniversite yapılanmasında yer alan şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ'nün üniversite yapılanmasında yer alan şahıs yakalandı - Son Dakika
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