Fetö'nün Üniversitesine Bağış Yapan 14 İş İnsanı Adliyede

BURSA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17-25 Aralık süreci kapsamında örgüte bağlı kurumlara bağış yaptıkları tespit edilen 1'i kadın 14 iş insanı sorgulamalarından ardından bugün adliyeye sevk edildi.

BURSA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17-25 Aralık süreci kapsamında örgüte bağlı kurumlara bağış yaptıkları tespit edilen 1'i kadın 14 iş insanı sorgulamalarından ardından bugün adliyeye sevk edildi.



Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün sabah çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 1'i kadın 14 iş insanı gözaltına alındı. Şüphelilerin FETÖ/PDY örgütünün 17-25 Aralık sürecinden sonra örgüte ait olduğu gerekçesiyle kapatılan Bursa Orhangazi Üniversitesi'ne yaklaşık 1 milyon lira bağış yaptıkları tespit edildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 14 şüpheli Bursa Adliyesi'ne sevk edildi.



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