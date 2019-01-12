Fetö'nün Üniversitesine Bağış Yapan 14 İş İnsanı Adliyede (2)
1 saat önce
5 KİŞİ TUTUKLANDISabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 1'i kadın 14 kişi, savcılık tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle hakim karşısına çıkarıldı.
5 KİŞİ TUTUKLANDI Sabah
saatlerinde adliyeye sevk edilen 1'i kadın 14 kişi, savcılık tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle hakim karşısına çıkarıldı. Savunmalarını yapan şüphelilerden S.K., H.Y., F.M., E.S. ve M.R. tutuklanırken, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:38 Kaynak: DHA
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