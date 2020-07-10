FETÖ'nün Uşak'taki mali yapılanmasında yeniden yargılanan sanıklar hakkında karar - Son Dakika

FETÖ'nün Uşak'taki mali yapılanmasında yeniden yargılanan sanıklar hakkında karar

Uşak'ta FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik 8'i tutuklu 36 sanık hakkında verilen hükmün istinafta bozulması üzerine yeniden yapılan yargılamada "örgüt yöneticiliği" suçundan Hazim Sesli'ye 18 yıl, Mustafa Balcı'ya 15 yıl, Mustafa Ali Gökbudak'a ise 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Uşak'ta FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik 8'i tutuklu 36 sanık hakkında verilen hükmün istinafta bozulması üzerine yeniden yapılan yargılamada "örgüt yöneticiliği" suçundan Hazim Sesli'ye 18 yıl, Mustafa Balcı'ya 15 yıl, Mustafa Ali Gökbudak'a ise 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim

Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasına bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tutuksuz sanıklar ve avukatlar sosyal mesafe kurallarına uygun ve maskeli bir şekilde salona girerken, tutuklu sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Örgütün sözde "bürokrasi imam yardımcısı" olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Hazim Sesli, can güvenliğinden endişe ettiğini ileri sürerek tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesini istedi.

Örgütün sözde "Uşak il imamları" olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanıklar Mustafa Ali Gökbudak ve Mustafa Balcı da tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak tahliye edilmelerini istedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "örgüt yöneticiliği" suçundan Hazim Sesli'ye 18 yıl, Mustafa Balcı'ya 15 yıl, Mustafa Ali Gökbudak'a ise 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Örgüt üyeliği suçlamasıyla yargılananlar sanıklar arasında yer alan Mehmet Sesli 10 yıl, İsmail Saydam 12 yıl 9 ay, Ali Yıldırım da 9 yıl 7 ay hapisle cezalandırıldı.

Aynı suçlamayla 8 yıl 4 ay hapis cezası alan Mehmet Emin Yüksekkaya ile 7 yıl 15 ay hapis cezası alan Ahmet Önal ise yurt dışı çıkış yasağı konarak tahliye edildi.

Mahkeme toplamda 26 sanığa 2 yıl 1 ay ile 18 yıl arasında hapis cezaları verdi, 10 sanığın da beraatine hükmetti.

Dava geçmişi

Uşak'ta FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik soruşturmada Fetullah Gülen'in "bir numaralı" sanık olarak yer aldığı, aralarında örgütün "bürokrasi imam yardımcısı" olduğu iddia edilen Hazim Sesli ile eski Uşak OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldırım'ın da bulunduğu 32'si tutuklu 111 sanık hakkında "Terör örgütü kurmak ve yönetmek, anayasal düzeni değiştirmeye çalışmak, teröre finans sağlamak" suçlarından dava açılmıştı.

Mahkeme heyeti, davayı sanıklar bakımından 10'a ayırmış, aralarında Fetullah Gülen'in de bulunduğu bazı sanıkların Ankara'da görülen FETÖ ana davasında yargılanmaları yönünde yetkisizlik kararı vermişti.

Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın 36 sanıklı bölümüyle ilgili Şubat 2019'da verdiği kararda "örgüt üyeliği" suçlamasıyla Hazim Sesli ve Mustafa Balcı'ya 15 yıl, Mustafa Ali Gürbudak'a 12 yıl 6 ay, Ali Yıldırım'a 10 yıl 5 ay hapis cezası vermişti.

Toplamda 27 sanığa aynı suçtan 2 yıl 1 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verilmiş, 9 sanığın ise beraatine hükmedilmişti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, aralarında çıkar çatışmaları bulunabilecek sanıkların aynı müdafiler tarafından savunulması, "örgüt üyeliği" suçlamasıyla ceza alan Hazim Sesli, Mustafa Ali Gökbudak ve Mustafa Balcı hakkında "örgüt yöneticiliği" suçundan hüküm kurulması gerektiği gibi gerekçelerle kararı bozmuştu.

Mustafa Ali, Hazim Sesli, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 17:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün Uşak'taki mali yapılanmasında yeniden yargılanan sanıklar hakkında karar - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:42 Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu 23:30 Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı 23:20 ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi 22:57 Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim 22:33 Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi 22:26 Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin 22:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın önünde toplananları uyardı: Gösteri yapmak doğru değil 21:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun 21:20 Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak 21:16 Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı 20:09 Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın 19:44 TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi 19:39 Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi 19:30 Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt 19:10 Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
23:42
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
23:30
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
23:20
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
22:57
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
22:33
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
22:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın önünde toplananları uyardı: Gösteri yapmak doğru değil
22:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
21:21
Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak
21:20
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
21:16
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 00:01:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: FETÖ'nün Uşak'taki mali yapılanmasında yeniden yargılanan sanıklar hakkında karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]