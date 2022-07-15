FETÖ'nün üst düzey yöneticisi Düzce'de yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

FETÖ'nün üst düzey yöneticisi Düzce'de yakalandı

15.07.2022 18:04
FETÖ'nün üst düzey yöneticisi Düzce'de yakalandı

DÜZCE (İHA) – Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olan ve Bolu'nun üst düzey yöneticiliğini yaptığı tespit edilen 1 kişi operasyonla yakalandı.

DÜZCE (İHA) – Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olan ve Bolu'nun üst düzey yöneticiliğini yaptığı tespit edilen 1 kişi operasyonla yakalandı. Şahıs cezaevine gönderildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde FETÖ operasyonu gerçekleştirildi. Bolu'da yönetici olarak çalışan ve örgütün üst düzey yönetici olduğu tespit edilen A.A.'nın Akçakoca'da ikamet ettiği belirlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde şahıs Osmaniye Mahallesi'ndeki ikametinde ev araması yapılarak saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. Şahsın yapılan kontrollerinde FETÖ Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Yakalanan A.A. yapılan işlemlerinin ardından Çilimli Cezaevi'ne gönderildi. - DÜZCE

YORUMLAR
500
Batı Karadenizli balıkçılar yeni sezonda palamuttan umutlu Batı Karadenizli balıkçılar yeni sezonda palamuttan umutlu Batı Karadenizli balıkçılar yeni sezonda palamuttan umutlu Batı Karadenizli balıkçılar yeni sezonda palamuttan umutlu
Kaynak: İHA

Akçakoca, Düzce, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün üst düzey yöneticisi Düzce'de yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:55 3 gündür tuvalete çıkamıyordu! Tam 12 santimetre uzunluğunda... Adamın makatından çıkardılar
17:45 Yok böyle para! Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe şampiyon olamasa da kasasını doldurdu
17:28 Yaz aylarında ortalığa saçılan yılanlara dikkat! Çıngıraklı yılanın ısırmasıyla mosmor olan çocuk öldü
16:55 Galatasaray'ın Haris Seferovic harekatı başarısız oldu! Boşnak futbolcu sağlıktan geçemedi
16:43 "Kontrollü darbe girişimi" sloganının sahibi Kılıçdaroğlu adını paylaşmadan FETÖ'yü lanetledi! İktidarla hesaplaşmak istiyor
16:26 Galatasaray taraftarından seçim öncesi cüzdan sallayan Dursun Özbek'e ultimatom!
15:47 Kuruçeşme'de "Bum Bum" izdihamı! Türkiye'ye gelen Mohamed Ramadan'a bir gecelik eğlence için 5 bin dolar hesap çıktı
15:39 Süt alan yaşlı adam yolda yürürken öldü! Kutu süt üzerine örtülen bezin uçmaması için destek verdi
15:25 Magazin dünyası 15 Temmuz'un 6. yıl dönümünde ABD merkezli FETÖ'yü lanetledi! "Allah bir daha yaşatmasın"
15:12 2 eşini de hamile bıraktı! İngiltere bu olay karşısında ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 18:20:36. #1.12#
SON DAKİKA: FETÖ'nün üst düzey yöneticisi Düzce'de yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement