Son Dakika › Ekonomi › FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında 131 sanığa hapis cezası - Son Dakika Ekonomi
FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında 131 sanığa hapis cezası
10 dakika önce
FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında 131 sanığa 3 yıl 9 ay ile 45 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.
FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında 131 sanığa 3 yıl 9 ay ile 45 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:17
Son Dakika İzmir'de yakalanan Bekmezci, elebaşı Gülen'in canlı kuryeliğini yapmış İzmir'de yakalanan FETÖ'nün kritik ismi Yusuf Bekmezci'nin gizli görevi ortaya çıktı! Eski MİT mensubu Enver Altaylı'ya FETÖ yöneticiliği ve casusluk davası açıldı FETÖ'nün kamuya yeniden sızmak için "tavşan aday" taktiğini kullandığı öğrenildi