FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında 131 sanığa hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında 131 sanığa hapis cezası - Son Dakika Ekonomi

FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında 131 sanığa hapis cezası

10 dakika önce

FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında 131 sanığa 3 yıl 9 ay ile 45 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında 131 sanığa hapis cezası, System.String[]

FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında 131 sanığa 3 yıl 9 ay ile 45 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:17 
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