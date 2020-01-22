FETÖ'nün "VIP dinleme" davasında eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı, 22 yıl 6 ay... - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı, 22 yıl 6 ay... - Son Dakika

FETÖ'nün "VIP dinleme" davasında eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı, 22 yıl 6 ay...

6 saat önce

FETÖ'nün "VIP dinleme" davasında eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı, 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün

FETÖ'nün "VIP dinleme" davasında eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı, 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:01 Kaynak: AA
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