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FETÖ'nün "VIP dinleme" davasında eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı, 22 yıl 6 ay...
6 saat önce
FETÖ'nün "VIP dinleme" davasında eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı, 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:01 Kaynak: AA
FETÖ'nün "VIP dinleme" davasında eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı, 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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