FETÖ'nün "VIP dinleme" davasında eski emniyet müdürü Yurt Atayün, "resmi belgede sahtecilik"... - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında eski emniyet müdürü Yurt Atayün, 'resmi belgede sahtecilik'... - Son Dakika

FETÖ'nün "VIP dinleme" davasında eski emniyet müdürü Yurt Atayün, "resmi belgede sahtecilik"...

6 saat önce

FETÖ'nün "VIP dinleme" davasında eski emniyet müdürü Yurt Atayün, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün

FETÖ'nün "VIP dinleme" davasında eski emniyet müdürü Yurt Atayün, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yurt Atayün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:00 Kaynak: AA
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