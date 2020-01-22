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FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer, "resmi belgede sahtecilik"...
6 saat önce
FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:01 Kaynak: AA
FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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