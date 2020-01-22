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FETÖ'nün "VIP dinleme" davasında eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe, 27 yıl 4 ay...
6 saat önce
FETÖ'nün "VIP dinleme" davasında eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe, 27 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası aldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:04 Kaynak: AA
FETÖ'nün "VIP dinleme" davasında eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe, 27 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası aldı.
Son Dakika Eski MİT mensubu Enver Altaylı'ya FETÖ yöneticiliği ve casusluk davası açıldı FETÖ'nün kamuya yeniden sızmak için "tavşan aday" taktiğini kullandığı ortaya çıktı FETÖ elebaşının en yakınındaki Bekmezci: Gülen'i severim, terörist diyemem Esenyurt'ta mobilya imalathanesinde yangın çıktı