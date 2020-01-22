FETÖ'nün VIP dinleme davasında karar açıklandı - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla 211 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, 131 sanığa 3 yıl 9 ay ile 45 yıl arasında değişen miktarlarda hapis cezası verilmesine karar verdi. Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, 45 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Aralarında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Yurt Atayün'ün de bulunduğu 211 sanığın yargılandığı "VIP dinleme" davasında karar açıklandı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nde görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı. Davada hükmünü açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü yöneticiliği", "silahlı terör örgütü üyeliği", "askeri ve siyasal casusluk", "usulsüz dinleme", "belgeleri hukuka aykırı olarak yok etme", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" gibi suçlardan 131 sanığın 3 yıl 9 ay ile 45 yıl arasında değişen miktarlarda hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. 37 sanığın beraatına hükmeden mahkeme, 43 sanığın ise dosyasının ayrılması kararını verdi.

Mahkemenin hakkında mahkumiyet kararı verdiği dikkat çeken isimler arasında bulunan eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'e "silahlı terör örgütü yöneticiliği", "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "resmi belgede sahtecilik" ve "resmi belgeyi yok etme" suçlarından 45 yıl hapis cezası verildi. Eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Yurt Atayün, "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 7 yıl 6'şar ay hapse mahkum edildi. Yılmazer ve Atayün, başka bir mahkemede "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan ceza aldığı için bu dosyada aynı suçtan ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi. Eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı 22 yıl 6 ay, eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe ise 27 yıl 4 ay 15 gün hapse çarptırıldı. Eski İstihbarat Daire Başkanı Ömer Altıparmak'ın ise yargılandığı başka bir davada ceza alması nedeniyle söz konusu bu dosyada ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

(İHA)