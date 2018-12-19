Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Yabancı Öğrenciler Sorumlusuna Hapis Cezası

Fetö'nün Yabancı Öğrenciler Sorumlusuna Hapis Cezası

1 saat önce

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün yabancı öğrencilerden sorumlu "abisine" 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Fetö'nün Yabancı Öğrenciler Sorumlusuna Hapis Cezası, System.String[]
Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün yabancı öğrencilerden sorumlu "abisine" 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Bilal Öztürk ile avukatı katıldı.

Sanık Öztürk, son savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Öztürk, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın örgütün yabancı öğrencilerinden sorumlu olduğunu ve FETÖ'nün ideolojisini yaymasını destekler tarzda eğitimsel faaliyetlerde bulunduğunu belirerek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Öztürk'e "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:35 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
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