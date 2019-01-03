Fetö'nün "Yakında Çok Güzel Şeyler Olacak" Mesajı

Antalya
'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK
içindeki mahrem yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturması iddianamesinde itirafçı astsubay Y.A'nın ifadesinde, örgüt yöneticisinin söylediği "yakında çok güzel şeyler olacak" ifadesi dikkat çekti.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı
Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün, Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK) içindeki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında serbest bırakılan itirafçı eski astsubay Y.A'nın örgüt üyelerinin verdikleri mesajlar gün ışığına çıktı.
Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirten Y.A. ifadesinde ortaokul ve liseyi Erzurum
'un Karaçoban
ilçesinde tamamladığını, liseyi bitirince dershaneye gitmek için Ankara
'da öğretmenlik yapan amcasının oğlu S.A'nın yanına gittiğini ve burada örgütün evlerine gittiğini kaydetti.
Daha sonra askeri okul kazanıp astsubay çıkan itirafçı Y.A, Alanya
ilçesindeki Mahmutlar Jandarma
Karakolunda göreve başladığını, daha sonra ise Şırnak
Milli Jandarma Tabur Komutanlığında astsubay kıdemli çavuş olarak görevini sürdürdüğünü aktardı.
"Askeri okula teşvik ettiler"
Dershane arkadaşının aracılığıyla örgütle tanıştığını kaydeden Y.A, "Ben askeri okula gitmek istiyordum. Bu çalışma evine gittiğimizde bizimle ilgilenen Bünyamin isimli kişi ve sürekli değişmesi nedeniyle isimlerini ve soy isimlerini hatırlamadığımız şahıslar askeri okula gitmemiz konusunda bizi teşvik ettiler. Bu evdeki şahısların yönlendirmesi ile askeri okul sınavlarına hazırlandık." ifadelerini kullandı.
Askeri okul sınavı kazandığı süreci de anlatan Y.A, tanımadığı bir numaradan örgüt üyelerinden birinin kendisini aradığı belirtti. Y.A., görüşmek istemediğini söylemesi üzerine karşıdaki kişinin kendisine "Sen bizimle olacaksın, bizimle olmazsan oralarda bizim adamımız var, gelmezsen seni okuldan attırırız."diye tehdit ettiğini öne sürdü.
Bunun üzerine örgütün Keçiören
'deki bir evine gitmeye başladığını, daha önceden tanığı arkadaşları B.D. ve H.D'nin bu evde olduğunu gördüğünü belirten Y.A., ancak güvenlik gerekçesiyle sürekli değişik evlerde toplantılar yaptıklarını belirtti.
Açıktan namaz kılma uyarısı
Alanya'da görev yaparken burada örgütten bir öğretmenle görüşmeye başladığını da söyleyen Y.A., şunları ifade etti:
"Görüşmemizde bana örgütsel bazı şeyler anlatıyordu. Tedbir uygulamamı, açık açık namaz kılmamamı söylüyordu. Ancak ben buna rağmen onların söylediği şeyleri çok takmıyordum. Cuma namazlarına falan gidiyordum. Enver isimli örgüt abisi buluşmalarımızda "yakında çok güzel şeyler olacak" şeklinde konuşmaları oluyordu. Ancak darbe olacağı yönünde herhangi bir bilgi vermedi. Enver isimli şahsa bir keresinde sorduğumda bana jandarmanın içerisinde kendisinin ilgilendiği şahısların olduğunu, ancak isimlerini veremeyeceğini, jandarmanın içerisinde örgütle bağlantılı başka şahısların da olduğunu söylemişti. 'Enver' kod adlı şahıs beni aradığında 0242 kodu ile başlayan bir sabit hattan arıyordu. Fakat darbe girişiminden sonra da benimle bağlantı kurmak isteyen herhangi birisi olmadı."
İtirafçı Y.A., Enver isimli kişinin "bizim seçtiğimiz ve sana göstereceğimiz kişilerle evlenirsin." telkinlerinde bulunduğunu da itiraf etti, buna karşılık kendisini bir sevdiğinin olduğunu ve onunla evleneceği cevabını verdiğini ifade etti.