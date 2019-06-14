Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün "yargı imamı"nın yargılandığı dava
Son Dakika Güncel Haber

FETÖ'nün "yargı imamı"nın yargılandığı dava

53 dakika önce

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "yargı imamı" olduğu iddia edilen tutuklu sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

FETÖ'nün
Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "yargı imamı" olduğu iddia edilen tutuklu sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Yahya B. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatı da hazır bulundu.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Yahya B, tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. FETÖ/PDY üyesi değilim. Örgütsel bir konumum yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.
Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:39 Kaynak: AA
Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Esra Erol'a 5 yıl hapis istemiyle dava açıldı! BDDK, 50 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu İsmail Küçükkaya'dan ortak yayın açıklaması: Avrupa'daki Cüneyt Çakır gibi yöneteceğim Ayrılmak isteyen kız arkadaşının kalça kemiğini kırdı, 10 ay hapis cezası aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 12:32:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün "yargı imamı"nın yargılandığı dava
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]