Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "Yargı İmamına" 10 Yıl 7 Ay Hapis Cezası

Fetö'nün "Yargı İmamına" 10 Yıl 7 Ay Hapis Cezası

23 dakika önce

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün "yargı imamı" olduğu iddia edilen eski öğretmene 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Fetö'nün
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün "yargı imamı" olduğu iddia edilen eski öğretmene 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Oktay Kaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı, avukatı duruşmada hazır bulundu.

Sanık Kaya, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını öne sürdü.

Örgütün "yargı imamı" olduğu yönündeki tanık beyanlarını da kabul etmeyen sanık Kaya, suçsuz olduğunu iddia etti.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanığın, iki ayrı telefon hattında ByLock kullandığını, örgütün Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki hakim savcılardan sorumlu "yargı imamı" olduğunu, "Yusuf" kod adını kullandığını, "himmet", "kurban", "sadaka" gibi adlar altında para topladığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Kaya'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:16 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
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