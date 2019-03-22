Fetö'nün Yargı Yapılanması Soruşturması

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerinin yargı organlarına yerleştirilmesi amacıyla İstanbul ve Ankara'da oluşturulan "hücresel hakim ve savcı çalışma evleri"nde kaldıkları tespit edilen 108'i avukat 126 şüpheliden 73'ü yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerinin yargı organlarına yerleştirilmesi amacıyla İstanbul ve Ankara'da oluşturulan "hücresel hakim ve savcı çalışma evleri"nde kaldıkları tespit edilen 108'i avukat 126 şüpheliden 73'ü yakalandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mahrem yapılanma içerisinde olan yargı organlarına üyelerinin yerleştirilebilmesi amacıyla Ankara ve İstanbul'da, "ders çalıştırma evleri" adı altında, "hücresel hakim ve savcı çalışma evleri" oluşturulduğu, bu evlere şüphelilerin yerleştirildiği tespit edildi.



Soruşturma kapsamında 108 avukatın da aralarında bulunduğu 126 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 12'si hakkında yurt dışı çıkış kayıtlarının bulunması veya adres tespitlerinin yapılamaması sebebiyle doğrudan yakalama kararı talep edildi.



Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 37 ilde gerçekleştirilen operasyonda şu ana kadar 73 şüpheli gözaltına alındı.

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