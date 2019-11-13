Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün Yargıtay'da bulunan danışma heyetinde yer alan eski Yargıtay üyesi Osman Yurdakul'a örgüt...
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün Yargıtay'da bulunan danışma heyetinde yer alan eski Yargıtay üyesi Osman Yurdakul'a örgüt... - Son Dakika

FETÖ'nün Yargıtay'da bulunan danışma heyetinde yer alan eski Yargıtay üyesi Osman Yurdakul'a örgüt...

7 saat önce

FETÖ'nün Yargıtay'da bulunan danışma heyetinde yer alan eski Yargıtay üyesi Osman Yurdakul'a örgüt üyeliğinden 11 yıl 16 ay hapis cesası verildi.

FETÖ'nün Yargıtay'da bulunan danışma heyetinde yer alan eski Yargıtay üyesi Osman Yurdakul'a örgüt..., System.String[]

FETÖ'nün Yargıtay'da bulunan danışma heyetinde yer alan eski Yargıtay üyesi Osman Yurdakul'a örgüt üyeliğinden 11 yıl 16 ay hapis cesası verildi. - ANKARA

Yargıtay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Ben bir şeytanın eline düştüm" notuyla intihar etti! Amcasının oğlu yeniden yargılanacak
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan gözaltına alındı Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında FETÖ'cü Kanter, ABD'li senatörlerin Türkiye karşıtı basın toplantısına katıldı Sevgilisini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi döner bıçağıyla ağır yaraladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 20:07:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün Yargıtay'da bulunan danışma heyetinde yer alan eski Yargıtay üyesi Osman Yurdakul'a örgüt...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]