FETÖ'nün Yargıtay 'da bulunan danışma heyetinde yer alan eski Yargıtay üyesi Osman Yurdakul'a örgüt üyeliğinden 11 yıl 16 ay hapis cesası verildi. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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