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FETÖ'nün Yargıtay'da bulunan danışma heyetinde yer alan eski Yargıtay üyesi Osman Yurdakul'a örgüt...
7 saat önce
FETÖ'nün Yargıtay'da bulunan danışma heyetinde yer alan eski Yargıtay üyesi Osman Yurdakul'a örgüt üyeliğinden 11 yıl 16 ay hapis cesası verildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:38 Kaynak: İHA
FETÖ'nün Yargıtay'da bulunan danışma heyetinde yer alan eski Yargıtay üyesi Osman Yurdakul'a örgüt üyeliğinden 11 yıl 16 ay hapis cesası verildi. - ANKARA
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