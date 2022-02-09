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FETÖ'nün "Yargıtay grup sorumlusu"na verilen ceza onandı - Son Dakika

FETÖ'nün "Yargıtay grup sorumlusu"na verilen ceza onandı

09.02.2022 10:58
FETÖ'nün "Yargıtay grup sorumlusu"na verilen ceza onandı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla meslekten ihraç edilen eski Yargıtay üyesi Dursun Murat Cevher'e verilen 12 yıl 9 ay hapis cezasını onadı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla meslekten ihraç edilen eski Yargıtay üyesi Dursun Murat Cevher'e verilen 12 yıl 9 ay hapis cezasını onadı.

Kurul, ilk derece mahkemesi sıfatıyla yargılama yapan Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin Cevher hakkındaki kararına yönelik temyiz incelemesini tamamladı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, inceleme sonucunda Cevher'e, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan verilen 12 yıl 9 ay hapis cezasının onanmasını kararlaştırdı.

Kurulun kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun yapıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı belirtildi.

Suçlamalar

Dursun Murat Cevher'in, yargılandığı davada hakim-savcı eğitim merkezinden itibaren örgüt içinde yer aldığı, Adalet Bakanlığının çeşitli kademelerinde görev yaptıktan sonra FETÖ'nün talimatıyla 2011'de Yargıtay üyesi seçildiği belirtilmişti.

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u etkin kullandığı tespit edilen sanığın yazışmalarına da yer verilen esas hakkındaki görüşte, sanığın Yargıtay üyesi seçildikten sonra da örgütsel faaliyetlerini sürdürdüğü aktarılmıştı.

Sanığın, Yargıtay içinde örgütsel hareket tarzı belirlenmesi, seçim ve görevlendirmelerde örgüt talimatlarının koordinasyonunun sağlanması, örgüt adına yapılan işlerin gizlilik içinde sürdürülmesi, örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırılması, örgütün takibindeki dosyalarla ilgili bilgilerin paylaşılması konularında aktif rol aldığına yönelik ByLock görüşme içeriklerine ulaşıldığı da görüşte yer almıştı.

Yargıtay içinde örgütsel taktik belirlenmesinde önemli rol oynadığı aktarılan Cevher'in, FETÖ'nün "Yargıtay hukuk daireleri sorumlusu" eski üye Ali Akın'ın bir altında bulunan ve talimatları diğer üyelere ulaştırması için ilettiği "grup sorumluları"ndan olduğu ifade edilmişti.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Terör Örgütü, Ceza Dairesi, Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün 'Yargıtay grup sorumlusu'na verilen ceza onandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ'nün "Yargıtay grup sorumlusu"na verilen ceza onandı - Son Dakika
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