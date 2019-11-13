Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün Yargıtaydaki "danışma heyeti"nde yer alan eski Yargıtay üyesi Osman Yurdakul'a örgüt...
Son Dakika Güncel FETÖ'nün Yargıtaydaki 'danışma heyeti'nde yer alan eski Yargıtay üyesi Osman Yurdakul'a örgüt... - Son Dakika

FETÖ'nün Yargıtaydaki "danışma heyeti"nde yer alan eski Yargıtay üyesi Osman Yurdakul'a örgüt...

7 saat önce

FETÖ'nün Yargıtaydaki "danışma heyeti"nde yer alan eski Yargıtay üyesi Osman Yurdakul'a örgüt üyeliğinden 11 yıl 16 ay 15 gün hapis cezası verildi.

FETÖ'nün Yargıtaydaki

FETÖ'nün Yargıtaydaki "danışma heyeti"nde yer alan eski Yargıtay üyesi Osman Yurdakul'a örgüt üyeliğinden 11 yıl 16 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:34 Kaynak: AA
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