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FETÖ'nün Yargıtaydaki "danışma heyeti"nde yer alan eski Yargıtay üyesi Osman Yurdakul'a örgüt...
7 saat önce
FETÖ'nün Yargıtaydaki "danışma heyeti"nde yer alan eski Yargıtay üyesi Osman Yurdakul'a örgüt üyeliğinden 11 yıl 16 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:34 Kaynak: AA
FETÖ'nün Yargıtaydaki "danışma heyeti"nde yer alan eski Yargıtay üyesi Osman Yurdakul'a örgüt üyeliğinden 11 yıl 16 ay 15 gün hapis cezası verildi.
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