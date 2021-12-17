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Son dakika haberi... 'FETÖ'NÜN YELPAZECİSİ' İZMİR'DE GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

Son dakika haberi... 'FETÖ'NÜN YELPAZECİSİ' İZMİR'DE GÖZALTINA ALINDI

17.12.2021 13:54

Son dakika gelişmesine göre İZMİR'de, FETÖPDY elebaşı Fetullah Gülen'in konuşması sırasında bayılmaması için elindeki gazeteyi yelpaze olarak sallayan Adem Zengin, gözaltına alındı.

İZMİR'de, FETÖPDY elebaşı Fetullah Gülen'in konuşması sırasında bayılmaması için elindeki gazeteyi yelpaze olarak sallayan Adem Zengin, gözaltına alındı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖPDY elebaşı Fetullah Gülen'e konuşması sırasında bayılmaması için yelpaze sallayan ve hemen yanında oturan Adem Zengin'in, farklı kimlikle Dokuz Eylül Hastanesi'nde tedavi gördüğü yönünde istihbarat bilgisi aldı. Çalışma başlatan ekipler, Covid-19 testi pozitif çıkan Zengin'in farklı isimle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındığını, sağlık durumunun ağırlaşması ile entübe edildiğini belirledi. Ekipler, yaklaşık 1 aydır süren yoğun bakımdaki tedavisi biten Zengin'i gözaltına aldı. Zengin'in taburcu edildikten sonra İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülüp, sorgusunun yapılacağı belirtildi.

Adem Zengin, FETÖPDY elebaşı Fetullah Gülen'e yelpaze salladığı video ile kamuoyunda tanındı. 1990'lı yıllara ait olduğu düşünülen videoda, Gülen'in hemen yanında oturan Zengin'in FETÖ elebaşının bayılmaması için elindeki gazeteyi yelpaze olarak salladığı, bunu yaparken de gözyaşı döktüğü görülüyor.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

'FETÖ'nün yelpazecisi' olarak bilinen Adem Zengin'in, geçmişte Kazakistan'da Zaman Gazetesi Temsilciliği ve örgüte müzahir bir dernekte genel sekreter olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Zengin'in ByLock kullanıcısı olduğu da belirlendi. Taburcu edilmesinin ardından Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Zengin, işlemleri için Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Son dakika haberi... 'FETÖ'NÜN YELPAZECİSİ' İZMİR'DE GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberi... 'FETÖ'NÜN YELPAZECİSİ' İZMİR'DE GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberi... 'FETÖ'NÜN YELPAZECİSİ' İZMİR'DE GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberi... 'FETÖ'NÜN YELPAZECİSİ' İZMİR'DE GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberi... 'FETÖ'NÜN YELPAZECİSİ' İZMİR'DE GÖZALTINA ALINDI

Fetullahçı Terör Örgütü, Terörle Mücadele, Fethullah Gülen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... 'FETÖ'NÜN YELPAZECİSİ' İZMİR'DE GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... 'FETÖ'NÜN YELPAZECİSİ' İZMİR'DE GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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