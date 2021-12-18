Gülen'in yelpazecisi: "Ben FETÖ'cü değilim ki" - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in geçmiş yıllarda konuşma yaparken bayılmaması için yelpaze sallayan kişi olarak tanınan ve dün İzmir'de gözaltına alınan Adem Zengin çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zengin'in emniyetteki ifadesinde, "Ben FETÖ'cü değilim ki" diyerek etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediği öğrenildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 1990'lı yıllarda çekildiği kaydedilen videolarda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in konuşma yaparken bayılmaması için yelpaze sallayan ve hemen yanında duran, uzun zamandır da firari olarak aranan Adem Zengin'in farklı bir kimlikte Dokuz Eylül Hastanesinde tedavi gördüğünü belirledi. Harekete geçen ekipler, şüpheliyi yakalamak için teknik ve fiziki takip başlattı. Zengin'in, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde, farklı bir kimlikle korona virüs tedavisi gördüğü, durumunun ağırlaşması üzerine entübe edildiği öğrenildi. Doktorların müdahalesinin ardından iyileşmeye başlayan Adem Zengin, taburcu edildikten sonra hastane çıkışında polis ekiplerince gözaltına alındı.

İzmir'de polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Adem Zengin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e yelpaze salladığı videoyla gündeme gelmişti. 1989 yılına ait olduğu düşünülen videoda Gülen, sözde kriz geçirirken hemen yanında oturan Adem Zengin, Gülen'in bayılmaması için elindeki gazeteyi yelpaze olarak salladığı, bunu yaparken de gözyaşı döktüğü görülmüştü.

Gözaltına alınan Adem Zengin'in emniyetteki sorgu işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Zengin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BEN FETÖ'CÜ DEĞİLİM"

Öte yandan Zengin'in emniyetteki ilk ifadesinde, "Etkin pişmanlıktan faydalanmak istemiyorum. Ben FETÖ'cü değilim ki etkin pişmanlıktan faydalanayım" dediği öğrenildi. Adem Zengin'in, kişisel sosyal medya hesabında, en son Kasım 2015'te paylaşım yaptığı ve terör örgütü FETÖ ile elebaşı Fetullah Gülen'i övdüğü paylaşımların bulunması dikkat çekmişti.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)