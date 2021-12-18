FETÖ'nün yelpazecisiydi! İzmir'de gözaltına alındı - Son Dakika

Fethullahçı Terör Örgütü elebaşısı Fethullah Gülen'in konuşması sırasında bayılmaması için elindeki gazeteyi yelpaze olarak sallayan Adem Zengin, gözaltına alındı.

İZMİR'DE GÖZALTINA ALINDI

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖPDY elebaşı Fethullah Gülen'e konuşması sırasında bayılmaması için yelpaze sallayan ve hemen yanında oturan Adem Zengin'in, farklı kimlikle Dokuz Eylül Hastanesi'nde tedavi gördüğü yönünde istihbarat bilgisi aldı. Çalışma başlatan ekipler, Covid-19 testi pozitif çıkan Zengin'in farklı isimle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındığını, sağlık durumunun ağırlaşması ile entübe edildiğini belirledi.

BAYILMAMASI İÇİN YELPAZE YAPMIŞTI

Ekipler, yaklaşık 1 aydır süren yoğun bakımdaki tedavisi biten Zengin'i gözaltına aldı. Zengin'in taburcu edildikten sonra İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülüp, sorgusunun yapılacağı belirtildi. Adem Zengin, FETÖPDY elebaşı Fethullah Gülen'e yelpaze salladığı video ile kamuoyunda tanındı. 1990'lı yıllara ait olduğu düşünülen videoda, Gülen'in hemen yanında oturan Zengin'in FETÖ elebaşının bayılmaması için elindeki gazeteyi yelpaze olarak salladığı, bunu yaparken de gözyaşı döktüğü görülüyor.

ÖRGÜTE YAKIN DERNEKTE GENEL SEKRETERLİK YAPMIŞ

'FETÖ'nün yelpazecisi' olarak bilinen Adem Zengin'in, geçmişte Kazakistan'da Zaman Gazetesi Temsilciliği ve örgüte müzahir bir dernekte genel sekreter olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Zengin'in ByLock kullanıcısı olduğu da belirlendi. Taburcu edilmesinin ardından Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Zengin, işlemleri için Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

BASTONLA YÜRÜDÜĞÜ GÖRÜLDÜ

Adem Zengin'in İzmir'de gözaltına alındığı sırada bastonla yürüdüğü ve yürümekte bir hayli zorlandığı gözlendi. Zengin'in yaşlanmış haline ait fotoğraf da ortaya çıktı.

Zengin'in gözaltına alındığı sırada yürümek için bastondan destek aldığı görüldü