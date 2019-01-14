Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Yemek Şirketleri Davasında Karar

Fetö'nün Yemek Şirketleri Davasında Karar

1 saat önce

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında finansal kaynak aktardıkları iddiasıyla yemek şirketlerine yönelik açılan davada yargılanan 28 sanıktan 19'una 3 yıl 1 ay ila 9 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Fetö'nün Yemek Şirketleri Davasında Karar, System.String[]
Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında finansal kaynak aktardıkları iddiasıyla yemek şirketlerine yönelik açılan davada yargılanan 28 sanıktan 19'una 3 yıl 1 ay ila 9 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen karar duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve sanık yakınları katıldı.

İddia makamının esas hakkında verdiği mütalaaya karşı son savunmalarını yapan sanıklar ve avukatları, suçlamaları kabul etmedi, beraat talebinde bulundu.

Sanıklar ve avukatlarının son savunmalarının alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, 28 sanıktan 19'una 3 yıl 1 ay ila 9 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verdi.

Davada yargılanan sanıklardan 4'ünün beraatına karar veren mahkeme, tutuklu sanıklardan yemek şirketinin eski müdürü Levent Yaşar'ın mevcut halinin devamına hükmetti, diğer tutuklu 5 sanığın tutuklu kaldıkları süreler göz önünde bulundurularak tahliyeleri kararlaştırıldı.

Firari 5 sanığın dosyası ayrıldı.

Bedduanın tutması için kurban kesmişler

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye finansal kaynak aktardıkları ve kesilen kurbanları kamu kurumlarına sattıkları iddiasıyla yemek şirketlerine yönelik açılan davada, 5'i firari 28 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

İddianamede, örgütün 17-25 Aralık sürecinden sonra FETÖ elebaşısının beddualarının tutması için kurban kestirdikleri, kasabın eline verdikleri "Hocaefendi bundan sonra sıkıntı çekmesin, duaları kabul olsun, bedduaları tutsun, hizmet hareketi tekrar eski günlerine dönsün" diye yazılı kağıttan dua okuyarak kurban kestirdikleri bilgisine yer verilmişti.

Örgütün, Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere kesilen kurban etlerini sucuk fabrikasına göndererek para kazandığı, diğer bir yemek şirketi ile usulsüzlükler yaptığı, ihalelerde birbirlerini desteklemek için diğer yemek şirketi ile aralarında yüklü miktarda karşılıklı faturalar kestikleri, vatandaşlardan toplanan "himmet ve kurban paralarıyla" kesilen kurbanların etlerini, kamu kurumlarına sattıklarının tespiti iddianameye girmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:17 Kaynak: AA

Denizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Masaj Salonunda Çalışan Kadının Sevgilisi, Paylaşımıyla Bir Kenti Ayağa Kaldırdı İşte Ekonomistlerin Merkez Bankasından Faiz Beklentisi

Tavukçuluk Devi Şeker Piliç'in İki Sahibi FETÖ'den Gözaltına Alındı Ünlü Çiğ Köfte Zinciri Komagene'nin Sahibi FETÖ'den Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 20:18:52. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Yemek Şirketleri Davasında Karar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]