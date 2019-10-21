Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün 'yeni yapılanması'na operasyon: 3 gözaltı
Son Dakika Güncel FETÖ'nün 'yeni yapılanması'na operasyon: 3 gözaltı

FETÖ'nün 'yeni yapılanması'na operasyon: 3 gözaltı

33 dakika önce

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY'nin 'yeni yapılanması'nda yer aldığı belirlenen kişilere yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 5 kişiden 3'ü, gözaltına alındı.

FETÖ'nün 'yeni yapılanması'na operasyon: 3 gözaltı, System.String[]

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY'nin 'yeni yapılanması'nda yer aldığı belirlenen kişilere yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 5 kişiden 3'ü, gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, terör örgütü FETÖ/PDY'nin 'yeni yapılanması' içinde yer aldıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, 12 Temmuz'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, 26 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, örgütsel faaliyette bulundukları tespit edilen 5 kişi hakkında daha yakalama kararı çıkarıldı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 5 kişiden 3'ü, gözaltına alındı. Firari 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.


Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mehmetçik yurt içi ve dışında PKK'ya nefes aldırmıyor: Cesaretleri kalmadı!
TSK'nın dev askeri zırhlıları karanlıkta görünmez oluyor Bakan Çavuşoğlu: 35 saatimiz kaldı, 35 saat içerisinde geri çekilmezlerse operasyon tekrar başlayacak İnegöllü komandoyu yıldırım çarptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 11:44:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün 'yeni yapılanması'na operasyon: 3 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]