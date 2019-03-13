Fetö'nün 'Yeni Yapılanması'na Operasyon: 45 Gözaltı
1 saat önce
DENİZLİ merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'nin 'yeni yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 45 kişi gözaltına alındı.
DENİZLİ merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'nin 'yeni yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 45 kişi gözaltına alındı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik bu sabah operasyon düzenledi. KOM Şubesi ekiplerinin 8 aydır yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Denizli merkez ve Ankara
ile Antalya
'da ev ve iş yerlerine eş zamanlı baskınlar yaptı. Operasyonda 45 kişi gözaltına alınırken, aramalarda ele geçirilen delillere el koyuldu. Gözaltına alınan kişiler arasında kamu görevlilerinin, iş insanlarının ve esnafın da bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin, örgütü tekrar yapılandırmaya yönelik illerde faaliyetlerde bulunduğu belirtildi. - Denizli
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:23 Kaynak: DHA
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