FETÖ'nün yeni yapılanması operasyonunda 11 şahıs adliyede - Son Dakika

FETÖ'nün yeni yapılanması operasyonunda 11 şahıs adliyede

Samsun polisi tarafından, FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun polisi tarafından, FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.

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Edinilen bilgiye göre, Samsun'da Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda, örgütün Samsun'da yeni yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 11 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.


Operasyon kapsamında geçen hafta toplam 38 kişi gözaltına alınmış, 1 kişi emniyetten 26 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. - SAMSUN

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 09:59 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün yeni yapılanması operasyonunda 11 şahıs adliyede - Son Dakika
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