Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "Yeniden Yapılanma" Çabasına Operasyon

Fetö'nün "Yeniden Yapılanma" Çabasına Operasyon

39 dakika önce

Muğla'da, FETÖ/PDY'nin yeni örgütlenmesine yönelik, 5 adrese yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Fetö'nün
Muğla'da, FETÖ/PDY'nin yeni örgütlenmesine yönelik, 5 adrese yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünün çalışmalarında, FETÖ/PDY'nin kentte yeni bir yapılanma içerisinde olduğu tespit edildi.

Çalışmalar kapsamında, şüphelilerin FETÖ/PDY terör örgütü Muğla yeni yapılanması içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttükleri saptandı.

Şüphelilerin, firari örgüt mensuplarının barınma ihtiyacını karşıladığı, örgüte müzahir olan ve maddi durumu iyi olmayanların örgütten kopmasını engellemek amacıyla yardımlarda bulunduğu belirlendi. Örgüt üyeleri ve hücre evlerinin tespit edilmesi üzerine Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca 5 kişi hakkında gözaltı ve arama kararı verildi. Bunun üzerine TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 adrese eş zamanlı operasyon başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 08:06 Kaynak: AA

Muğla, Güncel
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