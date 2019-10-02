FETÖ'nün yeniden yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı kararı

Konya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe teşebbüsü sorasında yeniden yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında kadınların da bulunduğu 5'i avukat 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik soruşturmalar kapsamında, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yeniden yapılandıkları tespit edilen 26 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Tespit edilen şahıslara yapılan fiziki takibin ardından çeşitli mesleklerden aralarında kadınların da bulunduğu 5'i avukat 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Daha önceden belirlenen adreslere sabah saatlerinde Konya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Konya merkezli 7 ilde eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda gözaltına alınan 19 şüpheli, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan, adreslerinde bulunamayan şahıslardan karı - koca avukat H.K.Y. ile M.F.Y'nin ise yurt dışına kaçtığı belirtildi.

(İbrahim Yetkin/İHA)