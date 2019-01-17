Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Yerli İha'ları Engellediği 4 Yıllık Dönemde 776 Şehit Verildi

Fetö'nün Yerli İha'ları Engellediği 4 Yıllık Dönemde 776 Şehit Verildi

49 dakika önce

FETÖ'nün yerli İHA'ları engellediği 4 yıllık dönemde 776 şehit verildi FETÖ'nün bir dönem engellediği yerli İHA'lar, son 3 yılda 15 bin teröristin etkisiz hale getirilmesinde etkin rol oynadı Teröre doğuda büyük darbe vuruldu 15 bin teröristten yaklaşık 5 binin etkisiz hale getirilmesinde...

FETÖ'nün yerli İHA'ları engellediği 4 yıllık dönemde 776 şehit verildi
FETÖ'nün bir dönem engellediği yerli İHA'lar, son 3 yılda 15 bin teröristin etkisiz hale getirilmesinde etkin rol oynadı
Teröre doğuda büyük darbe vuruldu
15 bin teröristten yaklaşık 5 binin etkisiz hale getirilmesinde silahlı İHA'lar etkili olurken, diğer teröristlerin etkisiz hale getirilmesinde silahsız İHA'lar istihbarat desteğiyle rol aldı

İSTANBUL - Türkiye'de 2016 yılından itibaren yerli ve milli İnsansız Hava Araçları'nın etkin olarak kullanılmasıyla son 3 yılda, içeride ve dışarıda 15 bin terörist etkisiz hale getirildi. Bu teröristlerin büyük bir bölümünün doğrudan silahlı İHA'larla, bir kısmının ise silahsız İHA'ların bilgi desteğiyle etkisiz hale getirildiği öğrenildi. FETÖ'nün yerli İHA'ları engellediği 4 yıllık dönemde ise 776 şehit verildi
Terörle mücadelede etkin rol oynayan yerli ve milli, silahlı, silahsız İnsansız Hava Araçları son 3 yıldır aktif olarak operasyonlarda görev alıyor. Ülke içinde ve dışında yapılan binlerce operasyonda şuana kadar yaklaşık 15 bin civarında terörist etkisiz hale getirildi. 15 bin teröristin etkisiz hale getirilmesinde ise 2009 yılında test uçuşlarına başlayan ama FETÖ'cülerin dış bağlantıları nedeniyle sürekli engellendiği ileri sürülen İHA'ların katkısının önemli olduğu öğrenildi. Son 3 yılda yapılan operasyonlarda silahlı İHA'lar sayesinde içeri de ve dışarıda 5 bin civarında terörist doğrudan etkisiz hale getirildi. 10 bin teröristin etkisiz hale getirilmesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı operasyonları ve İHA'ların havadan sağladığı bilgi desteği etkili oldu.
FETÖ'cüler mi engel oldu
İHA'ların başarısını kanıtlayan Selçuk Bayraktar, 2009 yılında İHA'nın ilk prototipinin uçuşunu yaptığını ancak birilerinin bu durumdan rahatsız olarak uçuşların yasaklandığını açıklayarak, 4 yıllık gecikmeyi anlatmıştı. 2009 yılından itibaren test uçuşları yapıldığı Bayraktar'ın açıklamasıyla öğrenilen yerli ve milli İHA'ların, TSK'nın geç envanterine girmesinin asıl sebebinin ise Fetullahçı Terör Örgütü'nün dış bağlantılarının devreye girmesinden kaynaklandığı ileri sürülüyor.
İsrail'den alınan ve tam anlamıyla kullanılamayan İHA'ların yer aldığı dönemde 2010 ile 2015 arasında 776 şehit verilmişti. Şu anda yerli silahlı İHA'ların 4 akıllı mühimmatı aynı aynda taşıyarak, belirlenen hedefi tam isabetle vurduğu biliniyor.
Teröre doğuda büyük darbe vuruldu
Terör örgütü PKK'nın Türkiye'de tamamen bitirilmesi ile başlatılan taarruz operasyonlarıyla başta Tunceli, Hakkari, Diyarbakır, Van, Mardin, Batman, Siirt ve Bingöl'de binlerce operasyon gerçekleştirildi. Özellikle son 2 yıl içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda terörün yoğun olduğu bölge illerde yüzlerce terörist ölü olarak ele geçirildi. İnsansız Hava Araçlarının önemli destek sağladığı son 2 yılda ise Tunceli'de 237,Bingöl'de 110, Hakkari, Diyarbakır, Van, Mardin, Batman, Siirt'te ise binin üzerinde terörist etkisiz hale getirildi.
Teröristlerin etkisiz hale getirilmesinde etkin rol oynayan İHA'ların tespitiyle F-16 savaş uçakları da bir çok operasyonda görev aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:54 Kaynak: İHA

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