FETÖ'nün Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki yapılanması davası Yargıtay'da bozuldu - Son Dakika

FETULLAHÇI Silahlı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Yıldız Teknik Üniversitesi yapılanmasında, açığa alınan veya ihraç edilen aralarında ikisi profesör, akademisyenler ile memurların bulunduğu 21 sanık hakkında "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan verilen 9'ar yıl hapis cezası, Yargıtay'da "eksik araştırma ve yetersiz belge" gerekçesiyle bozuldu.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile açığa alınan veya ihraç edilen akademisyenlerle memurların aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında 2017 tarihinde dava açıldı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 Şubat 2018 tarihinde yapılan duruşmada, ByLock kullanıcısı oldukları ve örgüt talimatıyla Bank Asya'ya para yüksek miktarda paralar yatırdıkları iddia edilen sanıklar Prof. Dr. Abdullah Bal, Prof. Dr. Muzaffer Aydemir, Doç. Dr. Kürşat Hakan Oral, Doç. Dr. Süleyman Hakan Sevilgen, Yrd. Doç.Dr. Recep Uysal, Yrd. Doç. Dr. Tamer Çoskun, Yrd. Doç. Dr. Fatih Karabiber, Yrd. Doç.Dr. İbrahim Eren, araştırma görevlileri Bünyamin Yağcıtekin, İbrahim Özbek, Harun Akif Kabuk, Yusuf Duran, Mustafa Dağcan Şentürk, Osman Gürbüz, Mehmet Rıfat Kamber, Serdal Şahin ile Ergün Yaşar, İbrahim Şener, Şaban Çetin, okutman Muhammed Çinkaya ve memur Mustafa Başıbüyük "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 9'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

YARGITAY 16. CEZA DAİRESİ'NDE BOZULDU