Fetö'nün Yurt Dışı Para Trafiğine Operasyon: 47 Şüpheli Yakalandı, 10 Milyon Liranın Üzerinde Para ve Altın Ele Geçirildi - Son Dakika
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Fetö'nün Yurt Dışı Para Trafiğine Operasyon: 47 Şüpheli Yakalandı, 10 Milyon Liranın Üzerinde Para ve Altın Ele Geçirildi

20.10.2022 10:31

FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik önceki gün 59 ilde düzenlenen Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nun İstanbul ayağında 52 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alındı, 10 milyon liranın üzerinde para ve altın ele geçirildi.

EDDA SÖNMEZ

FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik önceki gün 59 ilde düzenlenen Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nun İstanbul ayağında 52 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alındı, 10 milyon liranın üzerinde para ve altın ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden bugün yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Dairesi Başkanlığı koordinesinde, FETÖ/PDY'nin finansal faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla Türkiye genelinde soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın İstanbul ayağında, örgüt adına finansal faaliyette bulunduğu belirlenen 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelileri yakalamak için önceki gün 59 ilde Gazi Turgut Aslan Operasyonu düzenlendi. Operasyonunun İstanbul ayağında ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, dört ildeki 52 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskınlarda, haklarında gözaltı karar bulunan 51 şüpheliden 47'sinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul polisinin düzenlediği baskınlarda, 1 milyon 81 bin 430 lira, 468 bin 876 dolar, 102 bin 645 euro, 6 bin 930 pound ve 871 gram altın, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkıdan bozma tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel Fetö'nün Yurt Dışı Para Trafiğine Operasyon: 47 Şüpheli Yakalandı, 10 Milyon Liranın Üzerinde Para ve Altın Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fetö'nün Yurt Dışı Para Trafiğine Operasyon: 47 Şüpheli Yakalandı, 10 Milyon Liranın Üzerinde Para ve Altın Ele Geçirildi - Son Dakika
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