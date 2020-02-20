FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik MİT ile Kosova istihbaratının ortak çalışması sonucu... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik MİT ile Kosova istihbaratının ortak çalışması sonucu... - Son Dakika

FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik MİT ile Kosova istihbaratının ortak çalışması sonucu...

7 saat önce

FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik MİT ile Kosova istihbaratının ortak çalışması sonucu yakalanan Mustafa Erdem ve Yusuf Karabina'nın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik MİT ile Kosova istihbaratının ortak çalışması sonucu..., System.String[]

FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik MİT ile Kosova istihbaratının ortak çalışması sonucu yakalanan Mustafa Erdem ve Yusuf Karabina'nın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mustafa Erdem'in "silahlı terör örgütü yönetici olmak" suçundan 22,5 yıla kadar hapsini isteyen savcılık, sanık Karabina'nın ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapsini talep etti. - İSTANBUL

Mustafa Erdem, Kosova, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:59 Kaynak: İHA
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