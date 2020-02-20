FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik MİT ile Kosova istihbaratının ortak çalışması sonucu... - Son Dakika

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FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik MİT ile Kosova istihbaratının ortak çalışması sonucu...
7 saat önce
FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik MİT ile Kosova istihbaratının ortak çalışması sonucu yakalanan Mustafa Erdem ve Yusuf Karabina'nın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:59 Kaynak: İHA
FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik MİT ile Kosova istihbaratının ortak çalışması sonucu yakalanan Mustafa Erdem ve Yusuf Karabina'nın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mustafa Erdem'in "silahlı terör örgütü yönetici olmak" suçundan 22,5 yıla kadar hapsini isteyen savcılık, sanık Karabina'nın ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapsini talep etti. - İSTANBUL
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