Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün yurt dışından gelen paralarını örgüt üyelerinin ailelerine ulaştıran 2 kişi tutuklandı
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FETÖ'nün yurt dışından gelen paralarını örgüt üyelerinin ailelerine ulaştıran 2 kişi tutuklandı

12 dakika önce

Samsun'da FETÖ'nün yurt dışından gelen paralarını örgüt üyelerinin ailelerine dağıtılmasının organizasyonunu yaptıkları iddia edilen 3 kişiden 2'si mahmece tutuklananarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ'nün yurt dışından gelen paralarını örgüt üyelerinin ailelerine ulaştıran 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Samsun'da FETÖ'nün yurt dışından gelen paralarını örgüt üyelerinin ailelerine dağıtılmasının organizasyonunu yaptıkları iddia edilen 3 kişiden 2'si mahmece tutuklananarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapmasında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından banka aracılığıyla gönderilen paraları FETÖ'den Samsun ve çevre ilerinde ihraç olan, açığa alınan ve cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin yakınlarına ulaştırmasını organize ettikleri iddia edilen 4 kişiyi 17 Eylül'de Samsun'da gözaltına aldı. Gözaltına alınların ev ve arabalarında yapılan aramalarda, 4 bin 400 lira, 900 dolar, 20 euro, 1 dolar, örgüte ait kapatılan Zaman gazetesine ait kupürler ve örgüt lideri Fethullah Gülen'e ait 100'e yakın kitap ele geçirildi.


Gözaltına alınan Yasemin G. ifadesinin alınmasının ardından savcının talimatıyla serbest bırakılırken, KOM Şube Müdürlüğünde 3 gündür sorgulanan Recep R.Ş., Banu A. ve İsa Ö. ise "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütlerine finans sağlamak" suçlarından bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Recep R.Ş. ile İsa Ö. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, Banu A. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Samsun, Eylül, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:25 Kaynak: İHA
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