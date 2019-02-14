Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Yurt Müdürüne Hapis Cezası

Fetö'nün Yurt Müdürüne Hapis Cezası

19 dakika önce

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün yurt müdürü 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö'nün Yurt Müdürüne Hapis Cezası, System.String[]
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün yurt müdürü 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün okul ile şirketlerinde çalışan ve yurt müdürlüğünü yapan tutuksuz sanık Yusuf Kılınç ve avukatı katıldı.

Sanık Kılınç, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek ByLock kullanmadığını öne sürdü.

Görev yaptığı kurumlarda herhangi bir suça karışmadığını savunan sanık, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, sanığın iki ayrı telefon hattında ByLock kullandığını, yazışmalarda tedbir için örgüt toplantısına telefon getirilmemesi konusunda konuşmanın geçtiğini ve örgüt elebaşının çağrısından sonra Bank Asya'ya para yatırdığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdiği sanığın yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:16 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
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