Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün yurt müdürüne hapis cezası
Son Dakika Güncel FETÖ'nün yurt müdürüne hapis cezası

FETÖ'nün yurt müdürüne hapis cezası

1 saat önce

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün yurt müdürüne 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

FETÖ'nün yurt müdürüne hapis cezası, System.String[]

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün yurt müdürüne 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Abdullah Özaslan ile avukatı katıldı.

Sanık Özaslan, savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "ByLock" kullanmadığını ve aleyhinde ifade veren tanıkların iftira attığını öne sürdü.

Duruşma savcısı sanığın 3 ayrı telefon hattında "ByLock" kullandığını, kullanıcı adının "Fuat" olduğunu, örgütün yurdunda müdürlük yaptığını, ayrıca öğrenci evleriyle ilgilendiğini ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısıyla Bank Asya'ya 116 gram altın hesabı açtığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Özaslan'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine hükmetti.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arınç'ın damadına FETÖ'den beraat kararı! İşte mahkemedeki savunması
KKTC Cumhurbaşkanı, Barış Pınarı Harekatı'nda söyledikleri sebebiyle ölüm tehdidi aldığını söyledi Erdoğan imzaladı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu resmen kuruldu Jandarma'nın nefes kesen uyuşturucu operasyonu görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 13:55:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün yurt müdürüne hapis cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]