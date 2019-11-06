FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kosova'dan Türkiye'ye...
6 saat önce
FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kosova'dan Türkiye'ye getirilen Osman Karakaya ve Cihan Özkan, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 05:03 Kaynak: İHA
FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kosova'dan Türkiye'ye getirilen Osman Karakaya ve Cihan Özkan, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. - İSTANBUL
Son Dakika: Fahrettin Altun duyurdu: Bağdadi'nin bütün aile üyeleri gözaltına alındı Almanya'dan kritik açıklama: Türkiye'yi Rusya ve Çin'e itmek doğru değil Gözaltına alınan doktorun muayenehanesinde FETÖ elebaşının kitabı ele geçirildi İsrail'den küstah açıklama: YPG'ye her türlü destek sağlamaya hazırız