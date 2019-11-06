Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kosova'dan Türkiye'ye...
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kosova'dan Türkiye'ye...

FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kosova'dan Türkiye'ye...

6 saat önce

FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kosova'dan Türkiye'ye getirilen Osman Karakaya ve Cihan Özkan, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kosova'dan Türkiye'ye..., System.String[]

FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kosova'dan Türkiye'ye getirilen Osman Karakaya ve Cihan Özkan, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. - İSTANBUL

Türkiye, Kosova, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 05:03 Kaynak: İHA
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