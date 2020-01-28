FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında MİT tarafından Kosova'da... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında MİT tarafından Kosova'da... - Son Dakika

FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında MİT tarafından Kosova'da...

6 saat önce

FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında MİT tarafından Kosova'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen sanık Hasan Hüseyin Günakan örgüt üyeliğinden 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında MİT tarafından Kosova'da..., System.String[]

FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında MİT tarafından Kosova'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen sanık Hasan Hüseyin Günakan örgüt üyeliğinden 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. - İSTANBUL

Hasan Huseyin, Türkiye, Kosova, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Suriye rejiminin saldırısından kaçıp Türkiye sınırına ulaşanların sayısı 600 bine dayandı
İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan İranlı rapçı Amır Hosseın, İstanbul'da yakalandı İranlı şarkıcı gözaltında Trump'ın açıkladı tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması'na Türkiye'den peş peşe tepkiler

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 22:07:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında MİT tarafından Kosova'da... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]