FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında MİT tarafından Kosova'da... - Son Dakika

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FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında MİT tarafından Kosova'da...
6 saat önce
FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında MİT tarafından Kosova'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen sanık Hasan Hüseyin Günakan örgüt üyeliğinden 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:48 Kaynak: İHA
FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında MİT tarafından Kosova'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen sanık Hasan Hüseyin Günakan örgüt üyeliğinden 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. - İSTANBUL
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