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FETÖ operasyonda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

FETÖ operasyonda 1 kişi tutuklandı

16.02.2022 13:34
FETÖ operasyonda 1 kişi tutuklandı

Nevşehir'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan aranması bulunan 1 şüpheli tutuklandı.

Nevşehir'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan aranması bulunan 1 şüpheli tutuklandı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ve Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY) suçundan aranan 1 şahsın yerini tespit etti. Yapılan operasyonda hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY)" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis bulunan şahıs yakalanarak göz altına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

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Fetullahçı Terör Örgütü, İl Jandarma Komutanlığı, Nevşehir, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ operasyonda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ operasyonda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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